Agroalimentare | assegnati i premi PEFMED ai progetti più eco-innovativi

(Di lunedì 3 giugno 2019) Un innovativo packaging flessibile e riciclabile in polietilene (PE); una farina ricca di proteine e fibre dagli scarti dell’industria birraia; un calcestruzzo green da sottoprodotti di mais e riso. Sono i tre vincitori dei“Green Poster”, selezionati tra i miglioridi ricerca di studenti, spinoff o startup che si sono distinti per eco-innovazione, riduzione dell’impronta ambientale e capacità di trasferimento tecnologico all’industria. Ilo è stato istituito nell’ambito del progetto europeo1, coordinato da ENEA, che ha coinvolto oltre 200 imprese europee in attività per ridurre l’impronta ambientale delle filiere di olio d’oliva, vino, acqua in bottiglia, mangimi, salumi e formaggio. La commissione scientifica delo Green Poster, composta da esperti di ENEA, Federalimentare e AgroCamera (Azienda Speciale della camera di Commercio di Roma), ha assegnato ...

