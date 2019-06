Via Bud Spencer Inaugurata la prima strada dedicata all' attore

Gli hanno dedicato una Via! Spaghetti western e birra per celebrare Bud Spencer : A tre anni dalla sua morte, di lui non resterà solo il ricordo. Bud Spencer ha lasciato a tutti gli italiani celebri film, canzoni e vittorie da nuotatore. Ma adesso, Fontevivo, un comune in provincia di Parma, è pronto a dedicargli anche una via.-- Per la prima volta in Italia dalla morte dell'attore, una cittadina intitolerà una via del paese a Bud Spencer: la cerimonia si terrà il prossimo primo giugno. Musica, eventi e mostre, per ...

A Bud Spencer sarà intitolata una Via : è la prima in Italia : Il Comune di Fontevivo, in provincia di Parma, ha organizzato insieme alle associazioni dei fan un'intera giornata di...

Sguardo sull'estero - In Belgio al Via il Mobility Budget : Il Belgio lancia il Mobility Budget con lobiettivo di diminuire di circa un quarto la flotta di ben 450mila auto aziendali che circolano sulle strade del paese, grazie a una favorevole fiscalità che le considera come un benefit scarsamente tassato. Proprio sulla bassa tassazione dei benefit aziendali si basa questa nuova legge che si rivolge a chi ha unauto assegnata e che viene sviluppata su tre pilastri: la possibilità di richiedere unauto più ...

LIVE Sinner-Djere 3-6 0-3 - 2° turno Atp Budapest 2019 in DIRETTA : doppio break di Djere che scappa Via! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Laslo Djere, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Budapest di tennis: il match tra l’italiano ed il serbo scatterà non prima delle ore 16.30. Sulla terra battuta magiara il lucky loser azzurro tenterà l’impresa contro il numero 5 del seeding. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Sinner-Djere 2-5 - 2° turno Atp Budapest 2019 in DIRETTA : il serbo scappa Via - ma risultato bugiardo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Laslo Djere, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Budapest di tennis: il match tra l’italiano ed il serbo scatterà non prima delle ore 16.30. Sulla terra battuta magiara il lucky loser azzurro tenterà l’impresa contro il numero 5 del seeding. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...