Raggi dice di volere ripartire dalle periferie

23 maggio 1992 - moriva Giovanni Falcone : il giudice coRaggioso : Il 23 maggio del 1992 si consumava uno degli atti più vili della storia recente del nostro paese: moriva Giovanni Falcone per mano della mafia. Nella strage di Capaci, oltre al magistrato, vennero uccisi anche la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Quando si parla di eroi, l'opinione pubblica tende a pensare che per esserlo si debba per forza vincere ed entrare nella storia per qualche impresa al limite dell'impossibile. ...

Lo spread ha Raggiunto i 290 punti : era da dicembre che non era così alto : Lo spread, la differenza tra il rendimento dei titoli di stato italiani e quelli tedeschi, ha raggiunto oggi pomeriggio i 290 punti, il livello più alto dallo scorso dicembre quando si era abbassato grazie al compromesso tra governo e Commissione

Virginia Raggi - il giudice : “La sindaca assolta perché fu vittima di un Raggiro ordito dai fratelli Marra” : Virginia Raggi “è stata vittima dì un Raggiro ordito dai fratelli Marra in suo danno”. E quando ha spiegato all’Anac che il ruolo del suo ex capo di gabinetto (Raffaele), “in relazione alla procedura per la nomina del fratello” (Renato), “era stato di mera pedissequa esecuzione delle determinazioni da lei assunte senza alcuna partecipazione alle fasi istruttorie, di valutazione e decisione”, ha detto una falsità ma solo per errore. Ossia ...

La Corea del Nord ha lanciato dei missili a corto Raggio - dice la Corea del Sud : La Corea del Nord ha fatto un nuovo test missilistico: secondo fonti militari sudCoreane ha lanciato alcuni missili a corto raggio da una base di Hodo, nell’est del paese. I missili avrebbero viaggiato per meno di 200 chilometri, prima di

Rifiuti Roma - Raggi : "Modifica il bilancio". Il manager Ama dice no e viene licenziato : L'esposto di Bagnacani, ex ad dell'azienda dei Rifiuti: "La sindaca ci ha fatto pressioni per chiudere il bilancio in rosso". Depositati registrazioni e chat. La grillina: "I Romani si affacciano e vedono la merda". "Roma è fuori controllo". E al manager sui conti: "Devi fare...

Siri indagato - Salvini : “Persona specchiata e onesta. M5s dice che deve lasciare? Raggi non si è mai dimessa” : “Siri non si deve dimettere. C’è solo un’iscrizione nel registro degli indagati e solo se sarà poi condannato dovrà mettersi da parte”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a San Ferdinando, durante la visita alla tendopoli che ospita i migranti. “Non ho mai chiesto – ha aggiunto Salvini – di far dimettere la Raggi o parlamentari dei Cinquestelle quando anch’essi sono stati ...

Simone - il quindicenne di Torre Maura a Casapound : 'Volete solo i voti'. Plauso Raggi / VIDEO : "State a fa' leva sulla rabbia della gente per racimolare voti. 'Sta cosa di anda' sempre contro le minoranze a me nun me sta bene". Con queste parole ieri un ragazzo di 15 anni ha preso la parole ...