New Amsterdam 2 ci sarà? Su Canale 5 il gran finale della prima stagione con una morte

optimaitalia

(Di domenica 2 giugno 2019) New2 cioppure no? Il seguito del medical drama non è in dubbio, non dopo il rinnovo arrivato dalla NBC che ha già annunciato che ci saranno nuovi episodi e non poteva essere altrimenti.Illascerà tutti con il fiato sospeso visto che porterà in onda un ultimo momento al cardiopalma e che è destinato a far discutere il pubblico per tutta l'estate per volontà dello stesso David Schulner che ha ammesso di aver scelto consapevolmente di optare per questo cliffangher, ma cosa succederà?New2 partirà proprio dalla nascitafiglia di Max ma anche da un rocambolesco incidente che lascerà i quattro personaggi coinvolti in bilico. Se per il nostro direttore sembra ci sia la sicurezza di uscire sano e salvo da quanto succederà, cosa nedegli altri o, meglio, delle sue "donne"?L'appuntamento con ildi Newè ...

GuidaTVPlus : 02-06-2019 21:23 #Canale5 Come Previsto - New Amsterdam - Prima Tv #Serie #Drammatico #StaseraInTV - zazoomblog : New Amsterdam 2 si farà? - #Amsterdam #farà? - zazoomnews : New Amsterdam 2 si farà? - #Amsterdam #farà? -