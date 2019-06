Liverpool campione d' Europa | la rivincita di Salah

gqitalia

(Di domenica 2 giugno 2019) Ild'. E con lui Mohamed. L'anno scorso l'egiziano era uscito in lacrime dopo mezz'ora della finale, dodici mesi più tardi ha alzato al cielo la Champions League nella notte di Madrid. Gli strani incroci del calcio gli hanno concesso subito una seconda occasione, e questa volta né lui né ill'hanno fallita, portando a casa per la sesta volta la coppa dalle grandi orecchie. Contro il Real Madridera, come sempre, uno degli uomini più temuti, e il brutto fallo di Sergio Ramos gli aveva tolto quasi subito la possibilità di trascinare i suoi Reds. Un anno più tardi rieccolo, dopo una stagione meno brillante della precedente ma ugualmente positiva (22 gol in campionato e quattro in Champions), certamente con il ricordo di quella finale persa e accompagnato da quel misto di paura e voglia di riprendersi ciò che il destino gli aveva tolto. Con ...

SkySport : ?? Il #Liverpool è campione d'Europa ?? #Klopp in trionfo #SkyUCL #UCLFinal #TottenhamLiverpool - GoalItalia : Salah e Origi mettono ko il Tottenham: il #Liverpool è campione d’Europa per la sesta volta nella sua storia ????????????… - ilpost : Il Liverpool è campione d’Europa -