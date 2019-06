Gazzetta | Da Firenze via libera al passaggio a Commisso

ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2019) Nel corso del CdA di ieri mattina presso lo Stadio Franchi, la famiglia Della Valle ha dato il viaalla chiusura della trattativa con Rocco, che tra venti giorni potrà diventare il nuovo proprietario della Fiorentina. Il proprietario dei Cosmos può a questo punto coronare il suo sogno di acquistare un club di Serie A, scrive ladello Sport: ci aveva già provato, in passato, con il Milan e con la Samp. Paolo Panerai, uno dei consiglieri più vicini alla proprietà, ieri ha detto: “Cosa devono aspettarsi i tifosi? Non è detto che si possano aspettare di meglio di ciò che ha potuto dare una famiglia che ha investito circa 300 milioni in questa società e non ha preteso niente. Ricevendo da vario tempo solo insulti”. Con ildi proprietà la Fiorentina vedrà un cambiamento netto nel management. Andrà via il responsabile dell’area sportiva Pantaleo ...

