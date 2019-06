Calabria | gruppo speleologi bloccati in una grotta | tutti in salvo

tg24.sky

(Di domenica 2 giugno 2019)in unainUscita bloccata dopo un'ondata di piena improvvisa nell'Abisso del Bifurto, nel Cosentino. Uno dei 5 non era rimasto intrappolato e aveva dato l'allarme, un altro era riuscito a uscire poco dopo, gli altri sono stati riportati in superficie dai soccorritori. Stanno bene

