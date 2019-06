motorinolimits

(Di domenica 2 giugno 2019) In occasione del GP d’Italia al, AGV ha svelato lediGP R. Valentino Rossi e Franco Morbidelli scendono incon livree inedite e celebrative e nuovi colori anche per Lorenzo Baldassarri, Marco Bezzecchi, Andrea Migno e lo Sky Racing Team VR46. Il GP d’Italia da oltre 20 anni per … L'articolo AGVGP R:per ilMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : AGV Pista GP R: edizioni speciali per il Mugello - MotoriNoLimits : AGV Pista GP R: edizioni speciali per il Mugello - ipanase : Helm AGV Valentino Rossi Special Mugello MotoGP 2019, Carbon Fiber Pista GP R -