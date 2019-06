29 ragioni una per ogni canzone del VascoNonStop tour per cui amiamo il Komandante

vanityfair

(Di domenica 2 giugno 2019) Ieri sera, a San Siro, si è aperto il2019. Prima data delle 6 milanesi + 2 a Cagliari. E Vasco Rossi ha provato ancora una volta di essere la rockstar più longeva e amata che abbiamo in Italia. Sotto 29come le 29 canzoni del concerto che celebra i suoi 29 anni a San Siro per cui il suo successo non smette di crescere. 1) Vasco ha un modo unico, tutto suo, di cambiare, ma al tempo stesso di rimanere fedele a e stesso e al suo pubblico. Lo ha detto anche lui, parlando del successo: «Alla fine, sono rimasto uguale, con le stesse paure, fragilità, amplificate dal fatto che, siccome sono noto, tutti mi osservano». 2) Per esempio: Dopo i clippini su Facebook, da qualche tempo comunica con i fan via Instagram. Non rifiuta i social, ma, al tempo stesso, li usa in modo ruspante, «alla Vasco». Di certo ha un enage che lo aiuta ma non si nota. 3) La musica resta rock. ...

LasinistraBS : DOMENICA 9 GIUGNO 10.30-16.00 LA SINISTRA - IL CAMBIAMENTO NECESSARIO Abbiamo deciso di partire da una sconfitta,… - Domenico1oo777 : RT @davideterruzzi: PS A me sembra chiaro come la Juventus sia una SPA e ragioni con logiche economiche-finanziarie tipiche di una SPA. Non… - giulianol : @Luca_Mussati @Gianni_Elia @VoceIddio @mario__lavezzi Fu in Inghilterra, paralizzata dagli scioperi, che si arrivò… -