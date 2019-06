Troppo obeso | tribunale improvvisato in ambulanza per un trafficante di droga

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) Undi cocaina è cosìche è stato necessario improvvisare un’aula dinella suain modo che si dichiarasse colpevole. Kirk Lenell Smith, 42 anni e 272kg, si è sistemato sul letto nel retro del veicolo d’emergenza prima di essere portato davanti aldella Contea di Hamilton a Cincinnati, in Ohio: è stato il modo più semplice per farlo comparire davanti al giudice. Smith ha ammesso di trafficare cocaina e di essere un criminale in possesso di un’arma durante un’udienza improvvisata, secondo quanto riportato da Cincinnati Enquirer. Il giudice Tom Heekin ha dichiarato: “Spostare Kirk Smith dall’avrebbe messo in pericolo la sua salute e il suo benessere”. Il giudice aveva un piede dentro l’mentre parlava con Smith e lo stenografo delstava ai margini del veicolo. Smith era collegato ad un monitor per controllare ...

estersullacroce : Ma chiedere di essere bella come lisa e avere il suo stesso fisico, le gambe lunghe, la pancia piatta e il viso da… - Rainbow_Uapa : @Simona1978 @CloudsInClod Io alle medie ero 'Biafra'. E sapevo di essere più in salute dell'obeso che me lo diceva,… - invernomuto_3 : RT @marco_rogerio_: Cristiano #Ronaldo fuori dal podio della classifica capocannonieri. Probabilmente anche lui è viziato, obeso, fa le st… -