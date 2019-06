Roma | drone fuorilegge in zona San Pietro | denunciato turista per volo non consentito

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) Un cittadino degli USA di 18 anni, aper turismo, è stato fermato dai carabinieri della StazioneSan, impegnati nei quotidiani controlli e vigilanza preventiva nell’area, dopo che il suoè stato avvistato sopra via della Conciliazione. Il pilota identificato poco dopo dai militari nella vicina via Rusticucci è stato a far atterrare immediatamente il veliche successivamente è stato sequestrato. Successivamente ilè stato portato in caserma per i successivi accertamenti, hannolo sprovvedutoper la violazione dell’articolo 1102 del Codice della Navigazione per violazione del divieto di sor. L'articoloinSanpernonMeteo Web.

DroneNewsFeed : Roma Demo Drone Arezzo Srl 02 - Drone_Met : @ASRomaEN @PersepolisFC @ASRoma_Persian @ballandthecity Forza persepolis, A S Roma, Totti ???????????? ???????????? - sergimagugliani : RT @NelloAng: Tre persone denunciate per gestione e combustione illecita di rifiuti. Una discarica abusiva a nord ovest di #Roma scoperta d… -