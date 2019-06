Mondiale per club 2019 | quando si gioca? Date | programma e orari Il regolamento

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Alvaro Bautista al comando - +43 su Rea : Alvaro Bautista rimane al comando del Mondiale Superbike 2019 con 43 punti di vantaggio su Jonathan Rea al termine del GP d’Italia 2019 dove non si è disputata gara-2 a causa del maltempo. LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Alvaro Bautista 263DUCATI JONATHAN REA 220KAWASAKI ALEX LOWES 140YAMAHA MICHAEL VAN DER ...

Boxe - Mondiale pesi massimi 2019 : Anthony Joshua vuole tenersi l’imbattibilità - Andy Ruiz Jr. per la sorpresa : Basta dare un’occhiata ai maggiori siti di scommesse per capire come stanno le cose tra Anthony Joshua e Andy Ruiz Jr. per la sfida che riunisce quattro corone mondiali dei pesi massimi (IBF, IBO, WBA e WBO). Il pugile di Watford, fino ad oggi imbattuto, è il favorito indiscusso contro il suo coetaneo (29 anni) di Imperial, in California. Per avere un’idea della situazione, puntando su Joshua quasi non torna in tasca nulla, mentre su ...

Giornata Mondiale senza tabacco da Crotone parte un progetto di ricerca scientifico per contrastare il fumo : In Italia oltre novantatremila morti l’anno a causa del fumo. Malattie cardiovascolari e tumori le principali cause di morte. Nonostante

Ecco perché il dollaro rischia di perdere l’egemonia nel nuovo ordine valutario Mondiale : Il dollaro si sta confermando nelle ultime settimane di tensione la valuta più forte del pianeta. Ma ci sono più fattori che portano a credere che il suo predominio possa essere, prima di quanto si creda, messo in discussione dalla Cina. Un altro fronte della guerra in corso tra i due Paesi...

Box Office Mondiale 2019 : Enorme balzo in avanti per John Wick – Capitolo 3. Entra Aladdin : Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondoUn nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Box Office Mondiale 2019 dei film che hanno incassato maggiormente.In prima posizione troviamo, dopo un’inarrestabile ascesa, Captain Marvel, seguita dalla pellicola cinese The Wandering Earth e Dragon Trainer e Alita: Battle Angel.Da segnalare che nella Top 20 ci sono pellicole provenienti non ...

Mondiale Trial – Iniziata la stagione 2019 per i Talenti Azzurri FMI : Iniziata la stagione 2019 del Mondiale Trial per i Talenti Azzurri FMI Al Metzeler Offroad Park NILS di Pietramurata ha preso il via la stagione 2019 del FIM TrialGP World Championship. Il primo appuntamento del Mondiale previsto dal calendario ha visto la partecipazione di due Trialisti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI: Carlo Alberto Rabino e Lorenzo Gandola, impegnati rispettivamente nelle classi Trial2 e Trial125. Proprio ...

F1 - Mondiale 2019 : Lewis Hamilton prova la prima fuga - per la Ferrari sarà decisivo il Canada : E dopo tanto Valtteri Bottas in questo primo scorcio di Mondiale di Formula Uno 2019, controllando la classifica generale non si può che notare che Lewis Hamilton ora ha accumulato 17 punti di margine rispetto al compagno di scuderia. Il campionato si sta sempre più trasformando in una mera questione interna al team di Brackley, con i distacchi che si fanno sempre più ampi rispetto a tutti gli altri. Nonostante le Frecce d’argento non ...

Mondiale U20 – Italia super - Ecuador ko 1-0 : gli azzurri volano agli ottavi : Mondiale U20 di calcio: l’Italia si impone sull’Ecuador 1-0 e vola agli ottavi di finale L’Italia si impone 1-0 sull’Ecuador nella seconda sfida del Mondiale Under 20 dopo il successo nella gara inaugurale con il Messico e si qualifica per gli ottavi di finale della competizione. Gli azzurrini di Nicolato hanno raggiunto il successo grazie al gol di Pinamonti al 15′ del primo tempo. L’Ecuador è poi ...

LIVE Motocross - GP Francia 2019 in DIRETTA : Tony Cairoli sfida Tim Gajser - duello titanico per il Mondiale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due manche del Gran Premio di Francia 2019 della MXGP. Il Mondiale Motocross è pronto a scrivere il suo settimo capitolo, al termine di un filotto (comprendente anche Lombardia e Portogallo) che chiudono tre settimane davvero intense. In questo primo scorcio di campionato il duello tra il nostro Tony Cairoli e lo sloveno Tim Gajser ha impreziosito un campionato che, anche in questo fine settimana, è ...