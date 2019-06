Liverpool | Klopp euforico dopo il successo in Champions League | “non è stata la finale

Liverpool - Klopp : “Non è stata una bella partita ma dovevamo vincere e lo abbiamo fatto” : Le dichiarazioni di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Tottenham, valsa la sesta Champions League ai Reds: “abbiamo giocato lottando, tutte e due sognavamo questa coppa. Non è stata la partita più bella del mondo ma dovevamo vincere. dovevamo soltanto fare questo, e i ragazzi l’hanno fatto”. “E’ stata una stagione fantastica e intensa, ...

Champions League al Liverpool - Salah al 2' e Origi all'87' - mister Klopp doma il Tottenham 2-0 : Un rigore di Salah al 2' e un diagonale chirurgico di Origi all'87'. E il Liverpool conquista la sua sesta Champions League, piegando il Tottenham 2-0 nella finale del Wanda Metropolitano di Madrid. Il derby inglese vede prevalere così i favoriti di Jurgen Klopp, anche se gli uomini di Mauricio Poch

Tottenham-Liverpool 0-0 Diretta Spurs con Kane - solito tridente per Klopp : E' una finale di Champions League tutta inglese quella che va in scena questa sera a Madrid tra Liverpool e Tottenham. SEGUI LA DIRETTA Le due compagini arrivano all'atto conclusivo...

Formazioni Ufficiali Liverpool – Tottenham : le scelte di Klopp e Pochettino : Formazioni Ufficiali Liverpool – Tottenham: le scelte di Klopp e Pochettino Formazioni Ufficiali Liverpool Tottenham| Tutto pronto per l’atto finale della Uefa Champions League. A Madrid, al Wanda Metropolitano scendono in campo Liverpool e Tottenham. Naturalmente è inutile dirvi quanto entrambe vogliano vincere questa competizione: la prima per la gloria e per riscattarsi dalla sconfitta dell’anno scorso, la seconda ...

Tottenham-Liverpool - sosia di Klopp assalito dai fan dei Reds a Madrid [VIDEO] : Curioso episodio accaduto a poche ore dalla finale di Champions. I tifosi del Liverpool che hanno invaso le vie di Madrid hanno assalito un sosia di Jurgen Klopp scambiandolo per il manager tedesco. Selfie a raffica per i supporters inglesi e il povero malcapitato non si è sentito di deluderli, prestandosi divertito. In basso il VIDEO dell’accaduto. Finale Champions League, si gioca l’ultimo atto: Tottenham-Liverpool, le chiavi ...

Tottenham-Liverpool - Klopp : “sarà una lotta come in ogni finale” : “L’anno scorso non eravamo i favoriti con il Real Madrid, quest’anno non e’ molto chiaro chi lo sia”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24, del tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia della finale di Champions League in programma domani sera contro il Tottenham. “Abbiamo fatto piu’ punti di loro in Premier, abbiamo vinto due partite contro il Tottenham, ma sempre per 2-1, ...

Tottenham-Liverpool - Klopp non si fida : “si affrontano squadre con qualità importanti - ecco cosa ci preoccupa” : L’allenatore del Liverpool ha parlato alla vigilia della finale di Champions League contro il Tottenham, esprimendo il proprio punto di vista Il countdown è cominciato, la finale di Champions League si avvicina, Tottenham e Liverpool non vedono l’ora di scendere in campo per regalare emozioni. AFP/LaPresse Sarà un match senza favoriti, come sottolineato da Jurgen Klopp ai microfoni di Sky Sport: “l’anno scorso non ...

Liverpool - parlano Alisson - Salah (che invita De Rossi in Inghilterra) e Klopp : “Guardiola preferisce Premier perché vince” : Tra quattro giorni sarà finale di Champions League per il Liverpool, che ci riprova un anno dopo aver perso all’ultimo atto contro il Real Madrid. Questa volta è derby tutto inglese con il Tottenham. Ma gli argomenti affrontati da Klopp, Salah e Alisson non riguardano soltanto la gara di sabato, ma anche altre tematiche. Ecco le loro parole a Sky Sport. Klopp – “Guardiola è il miglior allenatore del mondo e merita tutti ...

Allenatore Juventus - si avvicina Chelsea-Arsenal ma le attenzioni dei bianconeri sono rivolte a Tottenham-Liverpool : tutto su Klopp : Allenatore Juventus – Il campionato di Serie A è andato in archivio ma la Juventus è ormai da diverso tempo alla ricerca del nuovo Allenatore dopo l’addio con Massimiliano Allegri. Il ciclo con il tecnico era finito ormai da un pò e l’addio è sembrato ritardato, la scelta è stata inevitabile dopo la brutta Champions League disputata e gli importanti investimenti estivi del club bianconero che non sono stati sfruttati al ...

Liverpool - Klopp : 'Rimonta col Barcellona nella storia del calcio. Salah recuperato' : Sono passati pochi giorni dall'incredibile impresa compiuta dal Liverpool , ma i Reds non possono lasciarsi andare all'euforia. La squadra di Jurgen Klopp infatti è ancora in corsa per vincere la ...

La Juventus sogna Klopp - ma il Liverpool offre un rinnovo da 10 milioni l'anno (RUMORS) : Sta dimostrando tutte le sue qualità di manager, portando il suo Liverpool alla seconda finale di Champions League consecutiva e duellando per la Premier League con il Manchester City, che con ogni probabilità vincerà il campionato: parliamo ovviamente di Jurgen Klopp, tecnico ammirato in tutto il mondo per le sue qualità da manager, ma anche per saper instaurare un rapporto ideale con i suoi giocatori. Dopo la finale di Champions League ...

5 curiosità su Jürgen Klopp - allenatore del Liverpool : Jürgen Klopp nasce a Stoccarda il 16 giugno del 1967 e già da giovanisimo intraprende la strada del mondo del calcio, dapprima come calciatore e successivamente come allenatore. Due giorni fa, il 7 maggio , è riuscito a portare il Liverpool in finale di Champions League battendo in rimonta il Barcellona. I catalani all'andata avevano vinto 3-0, ma al ritorno ad Anfield i Reds hanno ribaltato incredibilmente tutto vincendo per 4-0 con due ...

Il guaio di Jurgen Klopp in vista della finalissima : ecco cosa agita il Liverpool : Sul carro di Jurgen Klopp non c' è posto neanche per gli imbucati. Ma ora il mister tedesco dovrà munirsi di una tuta da palombaro per uscire dai fiumi di bava che lo hanno investito e prendere decisioni complicate in vista della finale dell' 1 giugno. Dovrà dimostrare che davvero conosce il calcio