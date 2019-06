Incidente stradale a Palermo | gravemente ferito un motociclista di 24 anni

direttasicilia

(Di sabato 1 giugno 2019) Un gravesi è verificato questa notte a. E, ancora una volta, la vittima è un. Il grave sinistroè avvenuto in via Enrico Albanese, all’altezza di un incrocio. La moto sulla quale viaggiava un giovane di 24si è scontrata contro un’automobile all’altezza di via Pasquale Calvi. Lo scontro ha fatto balzare dalla moto il centauro 24enne che è rimasto. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia in codice rosso e, al momento, le sue condizioni cliniche sono state giudicate gravi. Nell’è rimasta ferita anche la passeggera che era a bordo della moto. Sono in corso le indagini della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’di via Albanese che si è verificato alle 23.30. Sul posto anche i carabinieri. L'articolo ...

