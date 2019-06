Il cambiamento in peggio dell' economia di A Bonafede e M Di Pace

huffingtonpost

(Di sabato 1 giugno 2019) La resa dei conti si sta avvicinando a grandi passi per l’esecutivo Di Maio-Salvini, e la letteraa Commissione Europea con la richiesta di spiegazioni sullo sforamento del debito non è che l’aperitivo, perché poi potrebbero seguire segnali molto più preoccupanti, ovvero un incrementoo spread superiore a quello già sperimentato nell’ultimo anno e negli ultimi giorni.In effetti l’esecutivoa coalizione 5Stelle-Lega è stato veramente, almeno nel suo primo anno, il “governo del”, come loro stessi amano definirsi. Peccato però che questo, almeno per l’e per i contio Stato, sia stato in, e non in meglio. Certo, si può dire di tutto in una diretta Facebook o in una trasmissione televisiva, e persino convincere gli italiani che le priorità ...

