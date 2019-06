I nuovi giudici di X Factor saranno Mara Maionchi | Malika Ayane | Samuel e Sfera Ebbasta

X Factor 2019 - ecco i nomi dei nuovi quattro giudici : Mara Maionchi - Samuel dei Subsonica - Malika e Sfera Ebbasta : Rivoluzione totale (o quasi) dentro la giuria di X Factor, talent di Sky Uno giunto alla tredicesima edizione. Dopo giorni di rumors, ipotesi e smentite ecco che è stata ufficializzata la nuova giuria. Ci sarà Mara Maionchi, anche se aveva mostrato segni di stanchezza e aveva lasciato intendere che avrebbe lasciato il posto. La produttrice dovrà anche fare da collante per tutta la giuria. Arrivano le new entry: Samuel dei Subsonica, il trapper ...

X Factor 13 - la produzione rimanda le registrazioni delle Audizioni con i nuovi giudici : Colpo di scena: le Audizioni di X Factor 13, le prime con la nuova giuria, sono state rinviate a data da destinarsi. La produzione del talent show targato Sky ha infatti deciso di annullare la registrazione delle Audizioni che si sarebbe dovuta tenere il 1 e il 2 giugno alla VitriFrigo Arena di Pesaro, come si può constatare dal sito ufficiale dell'Arena marchigiana.Il motivo dello slittamento? Il Resto del Carlino parla di "problemi ...

X Factor 2019 - i nuovi giudici : ecco i nomi certi e quelli (a sorpresa) ancora in forse : Rivoluzione X Factor! Per la tredicesima edizione il talent show, in onda su Sky, ha deciso di rivoluzionare la giuria, con la conferma della sola Mara Maionchi, sempre più volto televisivo e recentemente impegnata anche con Italia’s got talent. Dopo cinque anni ha salutato il programma Fedez, dopo tre in uscita anche Manuel Agnelli e si è conclusa l’esperienza di Lodo Guenzi, il leader de Lo Stato Sociale entrato in corsa per ...

X Factor - Tommaso Paradiso e Giuliano Sangiorgi sono i nuovi giudici? : Tommaso Paradiso e Giuliano Sangiorgi nuovi giudici di X Factor. È quanto riferisce il settimanale Chi, secondo cui i due cantanti, leader rispettivamente dei Thegiornalisti e dei Negramaro, sarebbero in trattativa per sostituire Manuel Agnelli e Fedez nel talent: Sky avrebbe pensato infatti a questi due grandi nomi della musica italiana per rivoluzionare completamente la giuria del programma che ha salutato con l’ultima edizione i suoi ...

A X Factor arrivano cuochi e trapper. Ecco chi saranno i nuovi giudici : Prima partirà "The Voice of Italy" con l'attesissimo ritorno di Simona Ventura su Rai2, poi scatterà la nuova stagione di "X Factor" condotta sempre da Alessandro Cattelan. Ma chi saranno i giudici ...

