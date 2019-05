Verona | rubate le reliquie di Francesco e Giacinta | i pastorelli di Fatima

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Gerry Freda Le forze dell’ordine avrebbero già individuato due presunti responsabili del furto delleprovenienti daLedei bambini veggenti diMarto, sono state trafugate questo giovedì da una chiesa di. A subire tale atto sacrilego è stata la parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, situata in piazza Giovanni XIII, nel quartiere scaligero di Borgo Roma. Il responsabile del luogo di culto, don Andrea Ronconi, si sarebbe accorto della scomparsa delle, ossia frammenti dei vestiti dei dueproclamanti santi nel 2017, intorno alle 14.20. Il sacerdote, recatosi in piazza Giovanni XIII intorno a quell’ora per aprire la parrocchia, avrebbe notato la porta laterale del luogo di culto aperta. Entrato nella chiesa per assicurarsi che dentro fosse tutto a posto, Ronconi avrebbe quindi constatato l’assenza dei ...

