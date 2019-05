Tumore | nuovo test del sangue diagnostica 7 diversi tipi di cancro grazie al DNA

Tumore della prostata : via libera dell’FDA alla richiesta di nuovo farmaco per darolutamide : L’ente regolatorio americano, la Food and Drug Administration (FDA), ha accettato la richiesta di nuovo farmaco (New Drug Application – NDA) e concesso la revisione prioritaria (Priority Review) per darolutamide per il trattamento del Tumore della prostata resistente alla castrazione non metastatico (nmCRPC). La concessione di NDA e revisione prioritaria per darolutamide si è basata sui dati dello studio di fase III ARAMIS condotto su ...