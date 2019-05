ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019)ladiJuventus Stadium”. È la petizione lanciata su change.org da un tifoso bianconero che si fa chiamare Buddy Guy Black&White e che in poche ore ha raccolto migliaia di sostenitori. Il motivo?ha firmato con l’Inter e dalla prossima stagione sarà lui il nuovo allenatoresquadra milanese. Una notizia che molti juventini hanno visto come un vero e proprio “tradimento”, tanto da chiedere la rimozione del suo nome dalla “walk of fame” bianconera, ovvero il “Cammino delle Stelle” realizzato allo Juventus Stadium per celebrare i 50 personaggi che hanno fatto la storia del club torinese. FQ Magazine Enrico Ruggeri: “Mahmood? Guadagna menomia baby sitter” “Quello che diventerà uno ...

Cascavel47 : “Togliete la stella di Antonio Conte dallo stadio della Juve”: i tifosi bianconeri lanciano una petizione dopo la f… - CuchuIl : RT @peakespepe: Ecco bravi, togliete la stella di #AntonioConte. E, già che ci siete, anche due scudetti. - FQMagazineit : “Togliete la stella di Antonio Conte dallo stadio della Juve”: i tifosi bianconeri lanciano una petizione dopo la f… -