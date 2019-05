Smog | a Torino bilaterale tra Governo e Commissione Ue sull’ambiente

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Ilscende in campo per contrastare l’emergenza. Lo fa partendo dacon “Clean air dialogue”, il 4 e 5 giugno: un dialogotra l’Italia e laeuropea per concordare soluzioni efficaci per contrastare l’inquinamento atmosferico e definire misure concrete per la qualita’ dell’aria. Alla cerimonia di apertura interverranno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Sergio Costa, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, i sottosegretari Davide Crippa, Laura Castelli, Manlio Di Stefano e Alessandra Pesce, il viceministro Emanuela Del Re, la sindaca diChiara Appendino e il commissario Ue per l’ambiente Karmenu Vella. Saranno due giorni di sessione tecniche e tavole rotonde che porteranno alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa, un vero e proprio patto d’azione tra, ...

