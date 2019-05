Napoli | e se i rinforzi arrivassero dalle piccole?

lanotiziasportiva

(Di venerdì 31 maggio 2019) Ildi Carlo Ancelotti ha già annunciato il primo colpo: è il laterale Di Lorenzo, autore di una stagione sopra le righe, nonostante la retrocessione dell’Empoli. Nel 4-4-2 di Ancelotti, può ricoprire sia il ruolo di laterale difensivo, sia di laterale offensivo qualora si volesse abbassare il baricentro della squadra.Proprio dai bassifondi della classifica, ilpotrebbe pescare altri giocatori per garantire la qualità richiesta da Ancelotti. Interessa Lazzari, per il ruolo di esterno alto mentre restano in Toscana, dall’Empoli possono arrivare anche Bennacer e Traorè. La debacle della Fiorentina potrebbe portare anche Veretout e Milenkovic agli ordini di Carletto.Ilinizia a prender forma, per confermare il secondo posto e puntare, forse, a qualcosa in più.: e se i? La Notizia ...

