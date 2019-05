Microsoft mostrerà 14 titoli degli Xbox Game Studios all' E3 2019

eurogamer

(Di venerdì 31 maggio 2019) Negli ultimi anni,ha fatto passi da gigante nel migliorare la sua line-up di studi first party. La società ha acquisito numerosi rinomati studi come Playgrounds e Obsidian Entertainment. Con l'E3dietro l'angolo, sembra che ciò su cui questi team hanno lavorato sarà mostrato durante l'evento, riporta Windowscentral. Phil Spencer, Executive Vice President of Gaming di, ha dichiarato che saranno esposti 14in arrivo dagli.Spencer ha aggiunto che questo è il maggior numero di giochi first party cheabbia mai esposto durante un evento E3. Speriamo che questisiano della massima qualità perché la compagnia dovrà necessariamente distribuire giochi al livello di God of War, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Spider-Man per competere con Nintendo e Sony.Leggi altro...

VGN_IT : Microsoft presenterà 14 giochi first-party durante la sua conferenza @Xbox all'E3 2019. Tanta carne al fuoco! ??… - VGN_IT : Sony chiama, Microsoft risponde: #Gears5 si mostrerà nuovamente all'E3 2019 di Los Angeles. - GameSta16335117 : Microsoft: Xbox One mostrerà presto la durata dei download -