Mercato Juventus | Paratici pesca in casa Blancos | nuovo colpo dal Real

CalcioMercato Juventus : Dybala e Cancelo sacrificabili per fare cassa (RUMORS) : Prima le cessioni, poi gli acquisti. Il Calciomercato della Juventus per questa estate viaggerà su questa linea e a lasciare a Torino dovrebbero essere Joao Cancelo e Paulo Dybala. Il terzino portoghese, acquistato solamente un anno fa per 40,4 milioni di euro, è nel mirino del Manchester City di Guardiola che sarebbe pronto all’offensiva finale. Sul piatto i 'Citizens' metteranno un’offerta da 60 milioni di euro che la Juve difficilmente ...

CalcioMercato Juventus - Sarri avrebbe fatto delle richieste : tra queste Koulibaly : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus, che non ha ancora annunciato chi sarà il successore di Massimiliano Allegri, che è stato seduto sulla panchina bianconera per cinque stagioni. Nelle ultime ore è stato ufficializzato Antonio Conte all'Inter, mentre il nome più caldo per la Juventus al momento è quello di Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea, che ha appena vinto l'Europa League contro l'Arsenal di Unai Emery. Sarri ...

Mercato Juventus - non solo Conte : un centrocampista lo raggiunge all’Inter! : Mercato Juventus- Ore decisive per la scelta de nuovo allenatore bianconero, il quale, salvo clamorosi colpi di scena sarà Maurizio Sarri. Come detto e confermato nelle scorse ore, il tecnico toscano sarebbe pronto a dire sì alla Juventus. Il Chelsea, dal canto suo, non metterà il bastone tra le ruote all’affare Sarri-Juventus, lasciando il via […] More

CalcioMercato - le notizie di oggi – Le prime mosse della Juventus - Torino scatenato - nuovo nome per la panchina della Roma : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. prime mosse Juventus – La Juventus continua la ricerca al nuovo allenatore ma non solo la dirigenza bianconera si muove già sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzare una squadra già ...

Mercato Juventus - non solo Icardi : nuovo attaccante dalla Premier League! : Mercato Juventus- Giorni decisivi per il futuro della Juventus, soprattutto per quel che riguarda la scelta del prossimo allenatore. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, la sensazione è che Sarri sia il candidato numero uno per prendere il posto di Allegri sulla panchina bianconere. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’affondo decisivo della Juventus, anche se […] More

Juventus - Mercato : seguiti Pogba - Milinkovic-Savic e Chiesa - in uscita Sandro (RUMORS) : La Juventus, che ha vinto l'ottavo scudetto consecutivo, sta pianificando anche il nono con Fabio Paratici intenzionato a costruire una rosa ancora più forte. La prossima stagione però si punterà soprattutto alla Champions, Coppa che manca da oltre 20 anni a Torino e i tifosi vogliono vincerla più di qualsiasi cosa. ...Continua a leggere

CalcioMercato Juventus - De Rienzo : 'Arriverà Mourinho - ha superato Sarri' : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, deve ancora annunciare chi sarà l'allenatore per la prossima stagione dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Il nome in pole position in questo momento sarebbe quello di Maurizio Sarri, che ha appena vinto l'Europa League con il Chelsea, battendo per quattro a uno l'Arsenal di Unai Emery. Con l'attuale tecnico del Chelsea potrebbe arrivare una ...

CalcioMercato Juventus - TuttoSport : “Cancelo al City - sprint Piccini - idea Navas” : Calciomercato Juventus – La Juventus continua la ricerca al nuovo allenatore ma non solo la dirigenza bianconera si muove già sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzare una squadra già fortissima. Ecco il punto da parte di ‘TuttoSport’, soluzioni interessanti. La cessione eccellente potrebbe essere quella di Cancelo, il Manchester City ha presentato un’offerta da 60 milioni di euro, cifra molto ...

CalcioMercato Juventus - occasione Icardi : Conte non lo vorrebbe tenere nella sua Inter : Mauro Icardi torna ad essere un nome caldo per il Calciomercato della Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive oggi sulla sua prima pagina che il centravanti non rientra nei piani di Conte per l’Inter del futuro. L’argentino è stato così scaricato dal mister che prenderà il posto di Spalletti sulla panchina nerazzurra già nelle prossime ore e Paratici, visti gli ultimi sviluppi, è pronto a tornare alla carica per piazzare il colpo. Non è un ...

Mercato Juventus - via Dybala e arriva il top player : colpo dal Real Madrid : Mercato Juventus – La prossima settimana, dopo l’assegnazione dell’Europa League e della Champions, il calcioMercato della Juventus si appresta a decollare. In primo luogo il nuovo allenatore, poi i colpi in entrata e in uscita. A tal proposito, secondo i media tedeschi, i bianconeri starebbero cercando di convincere Paulo Dybala ad accettare la proposta del Bayern Monaco, pronto […] More

Juventus - Mercato : ceduto Orsolini - preso Demiral dal Sassuolo : La Juventus mentre resta in attesa di ufficializzare nei prossimi giorni, colui che siederà sulla panchina, si muove sul mercato. Ha infatti messo a segno due colpi importanti, Uno in uscita ed uno in entrata. Il calciomercato estivo è lungo, tortuoso e difficile, ma la Vecchia Signora pare abbia le idee molto chiare ed ha iniziato a muoversi. I bianconeri con Paratici e Nedved intesta, sono da sempre molto attenti alla situazione dei giovani ...

CalcioMercato Juventus : Milinkovic-Savic sarebbe in cima alla lista della spesa : Sergej Milinkovic-Savic è il nome caldo del Calciomercato della Juventus. Da ieri si susseguono le voci di una trattativa già scattata in cui i bianconeri sono pronti a strappare il talento serbo alla Lazio che però non farà sconti. Secondo il Corriere dello Sport il prezzo del cartellino del giocatore sarebbe di 100 milioni di euro mentre, per la Gazzetta dello Sport, la prima offerta di Paratici sarebbe di 60 milioni. La distanza è parecchia, ...

CalcioMercato Juventus - preso Demiral : Dybala verso il Bayern - può arrivare Dembelé : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di rinforzare notevolmente la difesa per la prossima stagione, soprattutto svecchiando tale reparto. Stando a quanto riporta "La Gazzetta dello Sport", il club bianconero avrebbe perfezionato l'acquisto di Merih Demiral, talentuoso difensore turco classe 1998. Si tratta di una vera e propria rivelazione della stagione di Serie A appena ...

CalcioMercato Juventus - Corriere dello Sport : mega offerta del Bayern per un big bianconero : Inizio di stagione buono, sui suoi standard, pensando che l’arrivo di Cristiano Ronaldo potesse portargli vantaggi. Poi, col passare delle partite, l’arretramento da parte di Allegri, sempre più lontano dalla porta Paulo Dybala ha perso quella verve fantasiosa che tutti conoscono finendo col chiudere l’annata in netta discesa, quasi nell’anonimato. Scontato che una permanenza del tecnico livornese avrebbe ...