Menopausa | arriva lo strumento per misurare il piacere

(Di venerdì 31 maggio 2019) Si dice che la vita inizi proprio nel momento in cui si supera il traguardo dei 50 anni: a confermarlo sono proprio le star di Hollywood, che ammettono di sentirsi ancor più desiderabili e attraenti. E se di fatto, per molte donne lapotrebbe rappresentare un sinonimo di vecchiaia, per altre dà vita a un nuovo inizio, anche per quanto concerne la sfera sessuale: il desiderio die di continuare ad attrarre il proprio partner dona, infatti, spirito di intraprendenza e una maggiore vitalità anche sotto le lenzuola. Ecco che dalla SIAMS, la Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità,un’interessante novità in grado di rivoluzionare l’attività sessuale anche in: grazie a un team guidato dal Primario di endocrinologia e sessuologia all’Università Tor Vergata di Roma, Emmanuele A. Jannini, è stato concepito l’orgasmometro. Si ...

