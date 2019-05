Inter Zhang | Conte tra migliori allenatori al mondo

L’Inter esonera Spalletti. Il messaggio del Presidente Zhang : L’avventura di Spalletti all’Inter è definitivamente finita. Dopo due stagioni e due qualificazioni Champions la squadra milanese ha ufficialmente comunicato il suo esonero. Lo ha fatto con un comunicato brevissimo, nel quale però non mancano i ringraziamenti: “FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e ...

CONTE ALLENATORE DELL'Inter/ Annuncio per venerdi : tecnico a cena con Zhang : CONTE ALLENATORE DELL'INTER: l'approdo del tecnico è ormai certo, ma la dirigenza deve risolvere il contratto con Spalletti e serve prudenza.

Inter - Steven Zhang arringa l’ambiente : “farò il meglio per questi colori” : Inter, Steven Zhang al settimo cielo dopo la qualificazione della squadra nerazzurra alla prossima Champions League “Se la vita è un viaggio magico allora una parte del mio è nerazzurro. Farò il meglio che posso per questi colori“. Lo scrive su Instagram il presidente dell’Inter, Steven Zhang, all’indomani della qualificazione alla prossima Champions League dei nerazzurri grazie alla sofferta vittoria contro ...

Inter - il futuro di Icardi un'incognita : l'attaccante vorrebbe parlare con Steven Zhang : Uno dei giocatori che ha deluso le aspettative in questa stagione è sicuramente Mauro Icardi. Ad incidere sul rendimento del centravanti argentino sicuramente l'assenza dai campi di gioco da febbraio ad aprile. Assenza che ha seguito la decisione della società, presa a febbraio, di togliergli la fascia di capitano, affidandola successivamente al portiere sloveno, Samir Handanovic. Domenica allo stadio San Paolo, nella brutta sconfitta subita ...

Inter - crollo con il Napoli : il presidente Zhang non l'avrebbe presa bene : Il crollo dell'Inter ieri al San Paolo di Napoli contro gli azzurri ha fatto non poco rumore. La squadra nerazzurra è stata sconfitta 4-1 in una gara senza storia, che non l'ha vista mai in partita nonostante in teoria dovesse avere maggiori motivazioni rispetto agli avversari. La squadra di Ancelotti, infatti, ha conquistato il secondo posto aritmeticamente già qualche giornata fa. I nerazzurri, invece, si giocano la qualificazione in Champions ...

Inter - Zapata sarà il post Icardi? L’idea di Percassi e Zhang… : Inter Zapata – L’Inter e Marotta non smettono mai di cercare sul mercato. Il club neroazzurro si sta infatti attrezzando per la prossima stagione, e, sta valutando ogni ipotesi per il futuro. Marotta, Zhang e Antonello non vorrebbero farsi trovare impreparati con un possibile addio di Icardi a fine stagione e, dopo Dzeko, stanno sondando […] L'articolo Inter, Zapata sarà il post Icardi? L’idea di Percassi e Zhang… ...

Inter - rebus panchina : un criterio decisivo per Zhang : Luciano Spalletti siederà ancora sulla panchina dell' Inter nella prossima stagione? La risposta ancora non è chiara ma, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport , il presidente Zhang e la dirigenza nerazzurra valuteranno un cambio in panchina solo se il profilo dell'eventuale sostituto porti un oggettivo upgrade rispetto alla situazione attuale.

Inter - Zhang a Milano dopo Pasqua : Icardi non sarà svenduto : Sempre secondo il Corriere dello Sport , è ancora vago l'Interesse dell'Atletico Madrid per l'attaccante argentino.