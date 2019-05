agi

(Di venerdì 31 maggio 2019) La lotta al problema atavico delle liste d'attesa, la difesa dei fondi per lapubblica, il tema spinoso dei vaccini: è stato un anno intenso peral ministero della, ricco di cose fatte (“come voto mi do un bel 7”,), ma che lascia ancora tante cose da fare: “Dobbiamo fare molto di più per mamme e bambini, ad esempio”, ammette. Dodici mesi dopo il giuramento nelle mani di Mattarella, il ministro-medico targato 5 stelle racconta la sua esperienza in un lungo colloquio con l'Agi, elencando i punti del suo programma ancora da attuare, “se il mio mandato andrà avanti – confida, pensando anche all'esito del voto europeo – come spero”. Ministro, il 1° giugno 2018 il governo Conte si insediava formalmente, e lei entrava al ministero della. È tempo di primi bilanci, insomma. Specie per un ministero così delicato come quello da lei guidato. ...

Agenzia_Italia : 'Il nostro Patto per la Salute disegnerà una nuova Sanità', dice @giuliagrilloM5S - sulsitodisimone : 'Il nostro Patto per la Salute disegnerà una nuova Sanità', dice Giulia Grillo - fisco24_info : 'Il nostro Patto per la Salute disegnerà una nuova Sanità', dice Giulia Grillo: La lotta al problema atavico delle… -