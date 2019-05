Cos’è la sindrome di Moebius | la rara malattia che rende il volto totalmente inespressivo

scienze.fanpage

(Di venerdì 31 maggio 2019) La rarissimadiè una patologia caratterizzata da paralisi facciale e oculare, legata all'ipotrofia o all'assenza del nervo cranico VII. Spesso è coinanche il nervo VI, mentre occasionalmente sono coinvolti anche altri. Maggiore è il numero di nervi e più sono i sintomi e i segni sperimentati dai pazienti; fra essi vi sono malformazioni, difficoltà nel linguaggio e un leggero deficit cognitivo (solo nel 10% dei casi).

