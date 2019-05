Borsa Milano apre a -1,09%.Spread a 292

fisco24_info : Borsa: Milano rallenta,giù Tenaris e Fca: In rosso le banche con il rialzo dello spread tra Btp e Bund - dopiot : RT @MPenikas: LN Avvio di seduta in calo per la Borsa di Milano (-1,23%). Soffrono i titoli bancari e il lusso. Lo Spread in netto rialzo a… -