Uomini e Donne | Andrea Zelletta ha scelto Natalia

davidemaggio

(Di giovedì 30 maggio 2019)Paragoni ce l’ha fatta: è lei infatti la scelta di. Nel corso dell’appuntamento quotidiano di, trasmesso in diretta, la corteggiatrice ha avuto la meglio sulla rivale Klaudia Poznanska. La ragazza, al termine del discorso, ha detto sì al tronista, accettando di vivere una storia con lui al di fuori delle telecamere.nella villa Prima di passare alla descrizione dei giorni trascorsi in villa da, Maria De Filippi ha dato al ragazzo la possibilità di ringraziare tutta la redazione del programma per com’è stato accolto in questi quattro mesi (“Mi avete trattato come un figlio“). La conduttrice ha poi accolto Giulia De Lellis, ospite di questa puntata in diretta. Durante le poche ore alla villa,ha avuto modo di presentare la sorella a Klaudia, mentre, furiosa ...

matteosalvinimi : ??Sono infondate e diffamatorie le accuse contro i nostri uomini e donne della Marina. Anche in questo caso, come se… - matteosalvinimi : Sto lavorando oggi pomeriggio alla REVISIONE dei criteri per l’assegnazione delle scorte, che quotidianamente impeg… - matteosalvinimi : #Salvini: 5mila Uomini e Donne delle Forze dell’Ordine nei luoghi turistici per garantire sicurezza. ?? #QuartaRepubblica @QRepubblica -