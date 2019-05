Snam | accordo con Microsoft su Cloud | Ai e IoT per reti energetiche 2

liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) (AdnKronos) - Le nuove soluzioni faranno leva sulla piattaformaAzure, sui servizi e gli strumenti per l’Internet of Things tra cui Aure IoT Central e per la gestione sicura dei dispositivi come Azure Sphere, sulla piattaforma dati e per l’intelligenza artificiale die sul

Affaritaliani : Snam e Microsoft, al via l'accordo su Cloud, intelligenza artificiale e IoT - IoTtogether : RT @cinquewit: #Microsoft e #Snam : accordo su #Cloud , #intelligenzaartificiale e #IoT per le reti energetiche. - cinquewit : #Microsoft e #Snam : accordo su #Cloud , #intelligenzaartificiale e #IoT per le reti energetiche. -