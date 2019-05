Microsoft pubblicherà 20 dei suoi titoli PC su Steam | tra cui Gears of War 5

eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019) A quanto pare iPC di Xbox Game Studios saranno presto disponibili in altri negozi digitali, oltre al Windows Store, tra questi c'è anche l'attesissimoof War 5.Come riporta VG247,ha infatti recentemente annunciato che 20 deigiochi PC saranno disponibili anche su, questo al fine di rendere accessibili iPC di Xbox Game Studios ad un numero sempre maggiore di utenti, fornendo inoltre una scelta per quanto riguarda l'acquisto. Nel mese di marzo è stato confermato l'arrivo sudi Halo: The Master Chief Collection mentre oggi la compagnia ha comunicato che ancheof War 5 e tutta la "serie" Age of Empires: Definitive Edition saranno disponibili sullo store di Valve."Sappiamo che milioni di giocatori PC reputanouna grande punto di riferimento per l'acquisto dei giochi ed abbiamo riscontrato (tramite feedback) che essi vogliano ...

