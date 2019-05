Maltempo Emilia Romagna | riparte la conta dei danni

Maltempo - Confcooperative Emilia-Romagna : “Si chieda lo stato di calamità” : Confcooperative Fedagripesca Emilia-Romagna chiede alla Regione di attivare “quanto prima” la richiesta al Governo per il riconoscimento dello stato di calamita’ naturale, dopo il Maltempo di maggio che “si e’ abbattuto come un flagello sull’agricoltura emiliano-romagnola, provocando gravi danni proprio nel momento di avvio delle campagne di raccolta”. “Nessuna coltura e’ stata risparmiata, ...

Maltempo - ANBI : Emilia-Romagna da deserto a catino d’Italia - i fiumi diventano torrenti : “L’Emilia Romagna è la regione dove attualmente è più evidente il paradosso dell’andamento meteorologico italiano accentuato dai cambiamenti climatici: l’alternarsi repentino di criticità idrogeologiche ed emergenze siccità, con aumento dei rischi per un territorio già fragile“: ad affermarlo è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) sulla base dell’analisi dei ...

Maltempo in Emilia-Romagna : allerta piene - fiume Secchia osservato speciale : In vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo in Emilia-Romagna per le piene dei fiumi su tutto il territorio regionale, in particolare nel Modenese e nel Reggiano dove il Secchia e il Panaro restano osservati speciali. L’ultimo bollettino emesso sulla portata delle piene riporta un livello in decremento per il bacino dell’Enza che si è attestato a 8,45 metri, mentre per il Secchia si prevede un picco massimo di 10,15 ...

Il Maltempo continua a colpire l'Italia : scatta l'allerta fiumi in Emilia Romagna : Violente piogge hanno provocato allagamenti nella provincia di Parma. fiumi sorvegliati speciali nella zona. Monitorato il Secchia, a rischio piena: allerta nel Mantovano. A Modena i ponti resteranno chiusi

Maltempo - Emilia-Romagna sott’acqua : 1 - 2 milioni di famiglie a rischio - milioni di euro di danni : “Sono 1,2 milioni le famiglie a rischio alluvione in Emilia Romagna che si classifica come la regione con la maggiore pericolosità“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra divulgata in occasione dell’allerta rossa per rischio esondazioni e frane sulla pianura centrale dell’Emilia–Romagna. Un’emergenza che, sottolinea la Coldiretti, “ha già provocato, per la pioggia intensa e ...

Maltempo Emilia-Romagna : i bacini trattengono le piene nel Piacentino : “C’è ancora preoccupazione nel Piacentino per l’ondata di Maltempo, che ha colpito il territorio; l’azione delle dighe di Molato e Mignano ha finora preservato circa 50.000 ettari da conseguenze più gravi“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. “Già nel pomeriggio, alla diga del Molato sul torrente Tidone, era stato registrato un picco ...

Emilia Romagna nella morsa del Maltempo : chiusi ponti sul Secchia nel modenese : E' l'Emilia Romagna la regione più colpita dall'ondata di maltempo in atto sull'Italia. Forti temporali e piogge persistenti stanno rendendo sempre più pesante la situazione dei corsi d'acqua, già...