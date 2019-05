L’insensibilità della Federazione | arrivano Mbappé e compagni a Clairefontaine | la

sportfair

(Di giovedì 30 maggio 2019) Nonostante gli imminenti Mondiali femminili, lafrancese ha obbligato la selezione del ct Diacre a lasciareper lasciare spazio agli uomini di Deschamps Una scelta di pessimo gusto quellafrancese che, nonostante gli imminenti Mondiali di calcio femminile, ha deciso di far sloggiare la propria Nazionale dal centro sportivo diper metterlo a disposizioneselezione maschile. LaPresse/Reuters La formazione di Deschamps sarà impegnata in amichevole a Nantes contro la Bolivia il prossimo 2 giugno, per poi volare in Turchia il 7 per un match di qualificazione ad Euro 2020. Niente a che vedere con l’impegnoselezione del ct Corinne Diacre, che si giocherà invece il titolo mondiale in casa da favorita. Questo però non ha modificato la decisione dei vertici federali, che hanno fatto sloggiare la Francia femminile ...

