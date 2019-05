Lecce | anziano bruciato vivo in casa | è omicidio

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) È stato ucciso l’uomo ritrovato cadavere ieri, nella sua abitazione di Collepasso, in provincia di: le prime indagini svolte dai carabinieri hanno rivelato che la vittima, un vedovo di 89 anni, è stato cosparso di alcool e dato alle fiamme. Gli stessi carabinieri hanno condotto in caserma per un interrogatorio il figlio della vittima. Il corpo è quasi interamenteI carabinieri dinon hanno dubbi: l’uomo ritrovato cadavere nella sua abitazione in via Don Sturzo a Collepasso, nelse, è stato ucciso. La vittima si chiamava Antonio Leo, aveva 89 anni ed era un insegnante in pensione, vedovo, che viveva solo. La morte è stata causata da gravissime ustioni: l’autore del delitto ha infatti cosparso di alcool il corpo dell’e poi gli ha dato fuoco. Le prime ricostruzioni avrebbero confermato che il delitto è avvenuto all’interno dell’abitazione di Antonio Leo, ...

