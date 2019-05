motorinolimits

(Di giovedì 30 maggio 2019) Arriverà anche ultimo in quasi tutti i GP, ma Robertsi dice soddisfatto didimostrato a tutti di poter ancora guidare una F1. A causa del danno permanente causato dall’incidente di rally nel 2011, molti dubitavano che il polacco sarebbe stato in grado di gestire circuiti tortuosi come Monaco. “Sapevo che sarebbe andato … L'articolodilaaiMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Kubica felice di aver tappato la bocca ai detrattori - MotoriNoLimits : Kubica felice di aver tappato la bocca ai detrattori -