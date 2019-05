Il neonato più piccolo del mondo torna a casa Pesava 245 grammi | quanto una mela

Piero Angela : "Calo demografico? In Italia un pensionato vale più di un neonato perché uno vota - l'altro no" : “Oggi i centenari sono circa 117 mila, nel 2050 si stima saranno 150mila. Anche a me piacerebbe arrivare a 200 anni, ma solo se in motocicletta e con una bionda sul sedile posteriore”. L’Italia oggi è uno dei paesi più vecchi al mondo. Cinquanta anni fa ogni donna in media faceva due figli, oggi poco più di uno. Un quadro preoccupante di cui parla Piero Angela a Il Fatto Quotidiano. Per l’instancabile ...

Salute : un neonato su sette nel mondo nasce sotto peso - più vulnerabili a problemi di salute futuri : Un neonato su sette nel mondo nasce sotto peso il che può accompagnarsi a problemi di salute nel corso della vita. Nel mondo ogni anno sono 20,5 milioni in neonati con un peso inferiore ai 2500 grammi (dati relativi al 2015) ed oltre il 90% di questi casi si concentra nei paesi a basso e medio reddito. Questi i risultati principali riportati in un lavoro pubblicato sulla rivista “The Lancet Global Health”. Ma il problema non è ...