Guida Tv giovedì 30 maggio Lethal Weapon 3 su Italia 1

(Di giovedì 30 maggio 2019) Programmi Tv di30– Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:30 Il Giudice MeschinoRai 2 ore 21:20 The Voice 2019Rai 3 ore 20:50 Play Off Serie BCanale 5 ore 21:40 All Together NowRete 4 ore 21:25 Dritto e rovescio1 ore 21:203×04-05-06 1a TvLa7 ore 21:15 PiazzapulitaTv8 ore 21:30 Mia moglie per fintaNove ore 21:30 Fantozzi contro tuttiSerie Tv e Film in Tv30Le Serie Tv in ChiaroRai 4 ore 21:10 MacGyver 2×19-20-211 ore 21:303×04-05-06 1a TvTopCrime ore 21:10 Major Crimes 1×01-02Giallo ore 21:10 L’ispettore BarnabyLe Serie Tv sui Canali Sky/PremiumSky Atlantic ore 21:15 Band of Brothers 1×05-06Fox ore 21:00 I Simpson 25×15-16-17-18-19-20 1a Tv FoxFoxLife ore 21:00 Fosse/Verdon 1×07FoxCrime ore 21:05 Leo Mattei – Unità speciale 4×07 1a TvPremiumCrime ore ...

