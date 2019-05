Governo | Salvini all’incasso | “Ora stop al Codice appalti per due anni | condono pagando

Rixi - Salvini : “Dimissioni accolte per tutelare Governo. Fatto per tutelarlo”. Poi attacca magistratura e provoca M5s : Prima accetta le dimissioni del viceministro condannato per peculato Edoardo Rixi, allo scopo, rivendica, di “tutelare lui, la sua famiglia e il governo”. Poi Matteo Salvini attacca la magistratura, paragonando diversi casi giudiziari, e provoca il M5s: “Che esultino le opposizioni è comprensibile, che lo facciano gli alleati di governo…”. “Ringrazio Edoardo su cui metto la mano sul fuoco, ovviamente io non ...

“Non ci sarà la crisi di Governo. A Salvini non conviene” : Mentre tutti continuano a scommettere che il Governo possa avere vita breve, c’è invece chi pensa possa durare davvero fino alla fine. “Si illude chi ha scritto o previsto una crisi di Governo. Salvini ha fatto i suoi conti ed ha deciso che alla Lega non conviene giocare la carta delle elezioni anticipate”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci. Che va oltre commentando anche la ...

Lega - Rixi condannato a 3 anni e cinque mesi : "Mi dimetto" | Salvini : le accetto per tutelare il Governo ma incredibili condanne senza prove : Il viceministro alle Infrastrutture condannato per peculato e falso: disposta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Salvini accetta il passo indietro e lo nomina "responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega, riconoscendogli capacità e onestà assolute".

Di Battista : 'Spero che Salvini non faccia cadere il Governo solo per difendere Rixi' : Tutti i membri del governo si dicono ottimisti sulla sua tenuta, ma in realtà i problemi non mancano e la conclusione non è affatto scontata. Nonostante possa sembrare che la questione sia tutta nelle mani del Movimento 5 Stelle e nel voto della piattaforma Rousseau nei riguardi di Di Maio, in realtà la Lega ha altrettanta parte nella questione. In particolare, a breve arriverà la sentenza sul caso Rixi. Come ricordato anche da Di Battista, il ...

Matteo Salvini il (decisivo) sondaggio riservato al Viminale : su cosa finirà per cadere il Governo : C'è un sondaggio riservato che gira al Viminale, voluto direttamente dal ministro Matteo Salvini. Qual è la priorità degli italiani? La sicurezza e l'immigrazione. Ed è per questo, spiega Francesco Verderami nel suo retroscena sul Corriere della Sera, che il leader della Lega ha intenzione di andare

Governo - Di Battista : “Rixi? Se condonnato non posso pensare Salvini mandi tutto a carte quarantotto per difenderlo” : “Che Rixi, se condannato, si debba dimettere non lo dice solo il contratto ma la morale comune. Io non posso pensare che Salvini, dopo aver vinto le elezioni, possa mandare tutto a carte quarantotto con la lettera Ue, una manovra complicata, per difendere un condannato”. Lo afferma Alessandro Di Battista, al termine della lunga assemblea M5s. “Anche oggi ho visto che Salvini parlava di me, non ho capito perché debba essere la ...

Le condizioni di Salvini per andare avanti con il Governo Conte : Matteo Salvini ha detto "chiaramente" a Giuseppe Conte che il governo M5s-Lega, per lui, "deve andare avanti" e fornito al presidente del Consiglio la "garanzia" di un suo impegno in tale direzione. Nel colloquio riservato a Palazzo Chigi il vice premier leghista avrebbe, inoltre, espresso una sorta di "attestato di fiducia personale" per il ruolo svolto dal premier. Ma avrebbe posto condizioni ben precise sull'agenda del governo e ...

Governo - conti - futuro. Siri ci spiega il piano di Salvini per avere una flat tax : Roma. Quando gli si chiede se è contento, di essere stato accolto di nuovo tra le braccia del capo, lui subito precisa: “Matteo non mi ha mai mandato via”. Armando Siri lo dice con una punta d’orgoglio, spiega che “non c’è stata alcuna riabilitazione, non ce n’era bisogno”. E però, in effetti, a un

Governo ultime notizie : incontro Conte-Salvini a Palazzo Chigi : Governo ultime notizie: incontro Conte-Salvini a Palazzo Chigi Primo confronto post elettorale tra gli azionisti di Governo. Dopo l’exploit della Lega e la brusca frenata del Movimento Cinque Stelle alle elezioni europee, i vertici del Governo gialloverde si riuniscono per fare il punto sugli equilibri interni all’esecutivo. Il presidente Giuseppe Conte in una nota ha fatto sapere di aver avuto un confronto approfondito, ma ...