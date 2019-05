Google Pixel 4 avrà un foro nel display bello grosso | ecco come dovrebbe essere

Google afferma che Benessere digitale non rallenta i Pixel - ma arriveranno dei fix : All'inizio di questo mese, molti utenti di Google Pixel 3 in particolare, ma anche dei dispositivi Pixel precedenti, hanno affermato che il Digital Wellbeing causava problemi di prestazioni che scomparivano con la disattivazione della funzionalità. Dopo un'analisi approfondita, Google ha ufficialmente dato una risposta alla questione affermando di non aver riscontrato nessun problema di prestazioni associato all'app Digital Wellbeing. Tuttavia, ...

La plastica di Google Pixel 3a non teme nulla - nemmeno un durability test : L'economico Google Pixel 3a affronta l'ormai celeberrimo durability test di JerryRigEverything. Scopriamo come ne esce, con la sua cover in plastica. L'articolo La plastica di Google Pixel 3a non teme nulla, nemmeno un durability test proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3a e 3a XL : migliori cover e pellicole di vetro : Presentati al Google I/O, i nuovi Google Pixel 3a e 3a XL sono pronti a imporsi sul mercato. I nuovi smartphone di fascia media di Google si presentano con un design semplice ed essenziale; senza leggi di più...

Google continua a prendersi gioco di Apple : “Phone X” ha Google mentre Pixel 3a è Google : Dal momento che Google Maps AR diventerà disponibile anche su iOS, Google ha deciso di mantenere le distanze pubblicando un altro annuncio per sfottere Apple evidenziando che "Phone X ha Google" mentre "Pixel 3a è Google", a prezzi decisamente inferiori. L'articolo Google continua a prendersi gioco di Apple: “Phone X” ha Google mentre Pixel 3a è Google proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo dispositivo Google Pixel è stato certificato dalla FCC - ma non è chiaro di cosa si tratti : La Commissione federale delle comunicazioni ha appena certificato un dispositivo Google che sembra essere un gadget piuttosto atipico identificato dal numero di modello G022A. Il dispositivo risulta essere originario della Cina, munito di Bluetooth Low Energy e progettato per funzionare anche con un'app complementare. Il numero di modello suggerisce che il dispositivo sia in qualche modo collegato al brand Pixel. L'articolo Un nuovo dispositivo ...

Ecco degli altri render dei Google Pixel 4 : troppo equilibrati per essere veri? : Nuovi render avvicinano i prossimi Google Pixel ai Galaxy S10. Per la prima volta i "Googlefonini" sarebbero più aggraziati degli iPhone a cui si ispirarono L'articolo Ecco degli altri render dei Google Pixel 4: troppo equilibrati per essere veri? proviene da TuttoAndroid.

Google sfotte - di nuovo - Apple : ecco Apple Maps su iPhone Xs a confronto con Google Maps AR su Pixel 3a : L'annuncio mostra un utente che naviga con Apple Maps e solo un punto blu rispetto alla visualizzazione AR simulata in Google Maps su Pixel 3a. Nel confronto affiancato, il dispositivo di Google mostra grandi frecce mobili immediatamente davanti all'utente e in lontananza. Poco prima della fine del breve video di 15 secondi, Google mostra il prezzo di 999 dollari di un iPhone Xs da 64GB rispetto ai 399 dollari necessari per Google Pixel 3a. ...

I problemi non finiscono per i Google Pixel 3a : oggi tocca alla porta USB : Alcuni Google Pixel 3a e 3a XL hanno i tre fori sul bordo inferiore storti rispetto al corpo dello smartphone: i telefoni sembrano funzionare correttamente, ma questo difetto grossolano non è accettabile su un dispositivo da 400 euro. L'articolo I problemi non finiscono per i Google Pixel 3a: oggi tocca alla porta USB proviene da TuttoAndroid.

Google ha rimosso il programma My Case con il lancio di Google Pixel 3a : in occasione di Google I/O 2019 il colosso di Mountain View ha chiuso il programma My Case per i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL L'articolo Google ha rimosso il programma My Case con il lancio di Google Pixel 3a proviene da TuttoAndroid.

Google lavora a una automazione delle impostazioni per i Pixel con Android Q : Pare che il colosso di Mountain View stia lavorando ad una nuova funzione di automazione per gli smartphone Google Pixel con Android Q L'articolo Google lavora a una automazione delle impostazioni per i Pixel con Android Q proviene da TuttoAndroid.

Dove comprare la miglior custodia Google Pixel 3a XL Cover : La prima cosa da fare quando si compra uno smartphone è quello di comprare una Cover per proteggerlo e siamo sicuri che se hai appena comprato il nuovo smartphone ti starai chiedendo Dove comprare la miglior custodia Google Pixel 3a XL.

I Google Pixel 4 non avranno alcun tasto fisico : le indiscrezioni ne sono certe - insieme ad un paio di anticipazioni interessanti : Manca ancora parecchio alla presentazione dei Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, ma la macchina delle indiscrezioni è già in moto da un po' L'articolo I Google Pixel 4 non avranno alcun tasto fisico: le indiscrezioni ne sono certe, insieme ad un paio di anticipazioni interessanti proviene da TuttoAndroid.

Google potrebbe dover dare 500 dollari a chi ha un Pixel di prima generazione : Google Pixel e Pixel XL avevano un microfono difettoso fin dal lancio: una causa è stata aperta dagli utenti 2 anni fa e ora Google si è accordata per risarcirli fino a 500 dollari a testa. L'articolo Google potrebbe dover dare 500 dollari a chi ha un Pixel di prima generazione proviene da TuttoAndroid.