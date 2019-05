E' stata liberata dai carabinieri! Sequestra e violenta l’ex fidanzata dopo averla rapita

(Di giovedì 30 maggio 2019) Sequestro di persona, violenza e stalking. Sono le accuse alle quali deve rispondere un 33 enne di Giarre, residente nel quartiere popolare Jungo, arrestato nel pomeriggio di ieri 29 maggio dai carabinieri della compagnia locale. Stando a quanto si legge su La Sicilia, la vittima dell’uomo sarebbe la sua exdi 25anni. L’uomo l’avrebbe intercettata nei pressi del garage di casa, in via Spiaggia a Mascali. Ne sarebbe nata una lite al culmine della quale il 33enne ha costretto la donna, sotto la minaccia di un coltello, a salire a bordo della propria auto, conducendola poi nella propria abitazione di Giarre, impedendole la fuga sotto la minaccia di morte.Qui sarebbe avvenuta la violenza, al termine della quale la vittima sarebbeanche picchiata. A lanciare l’allarme ai carabinieri è stato il padre della vittima. I militari dell’Arma hanno così fatto irruzione nell’abitazione del 33enne, arrestandolo, liberando la vittima in evidente stato di choc.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...