Classifiche Giro d’Italia 2019 | diciottesima tappa | tutte le graduatorie e le maglie

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Doppia vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - quindicesima tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Non cambiano i leader delle Classifiche al termine della quindicesima del Giro d’Italia 2019, 232 km da Ivrea a Como. L’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) resta saldamente in maglia Rosa e riesce anche ad aumentare il proprio margine nei confronti di Primoc Roglic (Jumbo-Visma). Pavel Sivakov (Team INEOS) difende anche oggi la maglia bianca, mentre Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e Arnaud Démare (Groupama-FDJ) conservano ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - quattordicesima tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Cambia la maglia Rosa al termine della quattordicesima del Giro d’Italia 2019. Nel tappone alpino da Saint-Vincent a Courmayeur, l’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) è riuscito con uno spettacolare attacco a ribaltare la classifica generale e balzare al comando. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) rafforza invece la sua maglia azzurra, mentre Pavel Sivakov (Team INEOS) riesce a difendere quella bianca. La maglia ciclamino resta invece ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - tredicesima tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Cambiano nuovamente i possessori delle maglie al Giro d’Italia 2019. Al termine della tredicesima tappa, 196 km da Pinerolo a Ceresole Reale, la maglia azzurra torna sulle spalle di Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), mentre quella bianca passa a Pavel Sivakov (Team INEOS), che diventa il nuovo migliore giovane. Jan Polanc (UAE-Team Emirates) riesce invece a limitare i danni sulla salita finale e a difendere la maglia Rosa, mentre quella ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - dodicesima tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Rivoluzionate le Classifiche del Giro d’Italia 2019 al termine della dodicesima tappa. Nella prima frazione in cui era presente una vera salita è esplosa la corsa con Jan Polanc (UAE-Team Emirates) che va in fuga e si prende la maglia Rosa. Con il passaggio al comando sul GPM del Montoso, Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) è la nuova maglia azzurra, mentre Hugh Carthy (EF Education First) diventa il miglior giovane. L’unica maglia che non ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - undicesima tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Cambia la maglia cicaliamo del Giro d’Italia 2019 al termine dell’undicesima tappa. Grazie al secondo posto odierno e ai risultati del traguardo volante, balza al comando Arnaud Démare (Groupama-FDJ), che supera Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Non cambia nulla invece ai vertici della classifica generale, con Valerio Conti (UAE-Team Emirates), che resta saldamente in maglia Rosa, mentre Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e Nans Peters (AG2R ...

