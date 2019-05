“Capitan Ambiente” arriva nelle scuole elementari di Roma e del Lazio

romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2019) IL PICCOLO SUPEREROE È IL PROTAGONISTA DELLA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE AMBIENTALEdie del: il piccolo supereroe della Regione è il protagonista della campagna di educazione ambientale promossa dall’Amministrazione Zingaretti per sensibilizzare gli alunni sulla raccolta differenziata e sullo spreco alimentare. La campagna disi articola in un fumetto e un cartone animato in sei episodi distribuiti in 30.000 copie, oltre ad una serie di incontri negli istituti scolastici primari per illustrare ai bambini i comportamenti virtuosi che possono contribuire alla tutela dell’ambiente e al decoro delle città. Accanto al nuovo Piano regionale rifiuti e agli investimenti per favorire la riduzione degli scarti e lo sviluppo della raccolta differenziata, la Regione ha infatti sostenuto diverse iniziative all’interno ...

