Calciomercato | tutte le trattative del giorno – Il Bayern bussa in casa Juve | due colpi

(Di giovedì 30 maggio 2019)– Inizio di stagione buono, sui suoi standard, pensando che l’arrivo di Cristiano Ronaldo potesse portargli vantaggi. Poi, col passare delle partite, l’arretramento da parte di Allegri, sempre più lontano dalla porta Paulo Dybala ha perso quella verve fantasiosa che tutti conoscono finendo col chiudere l’annata in netta discesa, quasi nell’anonimato. Scontato che una permanenza del tecnico livornese avrebbe significato quasi sicuramente cessione, ma potrebbe non essere così visto che laa breve conoscerà il suo nuovo condottiero. Ma anche l’argentino, pubblicamente, ha fatto capire di volere i bianconeri, che hanno riposto fiducia in lui. Da capire come si muoverà in via definitiva la Vecchia Signora, anche su indicazione del neo allenatore, ma soprattutto se deciderà di non privarsi di Dybala anche a costo di offerte irrinunciabili oppure cadrà ...

