oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019)e l’Inter dividono le loro strade. Quello che ormai era nell’aria da parecchio tempo si concretizza stamane, con un tweet del club nerazzurro che rende nota la decisione. L’allenatore di Certaldo, 60 anni, ha guidato per due volte i nerazzurri al quarto posto in Serie A, mentre non è riuscito a far incidere i suoi uomini in Europa, con l’Inter uscita dalla Champions League e dall’Europa League poi.era arrivato all’Inter dalla Roma, dov’era tornato nella stagione 2016-2017 a seguito dell’esonero di Rudi Garcia e dove aveva già vissuto quattro stagioni non dimenticate dal pubblico giallorosso, prima di approdare allo Zenit San Pietroburgo, in Russia. Anche se nessuno lo ha ancora confermato ufficialmente, è ormai certo che la panchina nerazzurra sarà occupata ora da Antonio Conte, che avrebbe già firmato il ...

angelomangiante : Un guerriero pieno di valori. Coerente sempre #Gattuso anche nella sua uscita di scena. Uno così puoi solo ammirarl… - IlMonociglio : RT @moggifake: “FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra e che so… - OA_Sport : Calcio: Luciano Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter. Finisce un connubio durato due stagioni -