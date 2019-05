ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L’edizione 2019 di Foorball Leader si apre con ilNo, un evento organizzato con l’Universiade perno ale per sensibilizzare adulti e ragazzi, attraverso il calcio, sul tema dell’inclusione e dell’integrazione. L’iniziativa apre anche il programma di eventi culturali collaterali dell’Universiade 2019, realizzati dalla Regione Campania e curati dalla SCABEC e fa parte degli appuntamenti delle MiniUniversiadi che coinvolgono i ragazzi degli oratori. Il“Football Leader No” si terrà lunedì 3 giugno16 presso il Centro Sportivo “Arci Scampia”, da sempre avamposto di legalità e aggregazione sociale in un quartiere difficile come quello di Scampia. A sfidarsi, neldi calcio a 7, saranno il Team Immigrati dell’Arci Napoli, la Selezione AIAC (Associazione Italiananatori Calcio) e la Selezione USSI ...

napolista : Un Triangolare No Racism per dire no al razzismo e alle discriminazioni Si terrà lunedì 3 giugno alle 16 presso il… - 100x100Napoli : Football Leader, si inizia con il triangolare “No Racism” - mattia_alex : RT @FootballLeader: Football Leader 2019 si apre col TRIANGOLARE NO RACISM, con Team Immigrati, Selezione Aiac e Ussi. Lunedì 3/6 alle 16 a… -