Salvini attacca Gad Lerner | E il suo ritorno in Rai sarebbe il cambiamento?

Matteo Salvini difende ancora Luigi Di Maio - e attacca l'Europa : "C'è l'aumento dello spread, la richiesta di nuove tasse, la crisi delle banche...". Matteo Salvini torna a sottolineare la pressione dell'Europa sull'Italia. Ma non intende - spiega a 'Quarta repubblica' - prestare il fianco alle richieste della Commissione europea. Niente ipotesi di manovra bis, chi vuole mettere nel mirino i conti italiani - ha sottolineato anche ai fedelissimi - dovrà fare i conti con me. Dopo la battaglia sull'immigrazione ...

Europee - Prodi attacca : 'Salvini cambi o sparerà a salve e chiederà l'elemosina' : Le elezioni Europee sono ormai in archivio. Passeranno alla storia come la tornata elettorale che ha segnato la definitiva consacrazione di Matteo Salvini, leader capace di portare la Lega al 34%. Un risultato che però dovrà fare i conti con il tempo per capire quanto il successo sarà duraturo. Su analisi di questo tipo che si basano i giudizi che arrivano da vari esponenti politici, soprattutto all'opposizione. C'è anche ansia di capire come la ...

Papa Francesco - durissimo attacco del cardinale Müller : "Bestiale attaccare Matteo Salvini sugli immigrati" : Premette che non andrà mai contro Papa Francesco ma non gli risparmia critiche pesantissime: "Dire, come hanno fatto il direttore di Civiltà cattolica, padre Antonio Spadaro, e il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, che Matteo Salvini non è cristiano perché è contro l'immigrazione, è stato un

Spadaro attacca Salvini : "Ecco che fine ha fatto l'immagine di Gesù" : Francesco Boezi Padre Antonio Spadaro si è espresso in maniera critica nei confronti di Matteo Salvini, dopo la pubblicazione della foto della sua libreria Quando ieri Matteo Salvini ha commentato la vittoria elettorale, è stato possibile sbirciare tra gli oggetti presenti nella sua libreria. Da un libro celebrativo sul Milan a quello su Vladimir Putin, una fotografia postata su Facebook dal leader della formazione leghista ha ...

Matteo Salvini attacca Mimmo Lucano dopo il trionfo in Calabria : "Adotterò il modello Riace" : Il trionfo della Lega e di Matteo Salvini alle Europee passa anche per Riace, il comune calabrese simbolo delle politiche pro-immigrazione di Mimmo Lucano. Un trionfo dal pesantissimo valore simbolico, alla faccia del "modello Riace" tanto sbandierato dalla sinistra in tema di accoglienza dei migran

Radio Radicale - Salvini : “Non cambio idea - sarebbe sciocco chiuderladalla sera alla mattina”. E attacca ministro Costa : “Radio Radicale? Chiudere una testata giornalistica con un emendamento dalla sera alla mattina mi sembra sciocco. Almeno diamo del tempo“. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervistato su Radio Radicale dal direttore Alessio Falconio. E spiega: “Se credo in qualcosa, lo dico prima, durante e dopo il voto. Vale per l’autonomia, per le tasse, per i migranti e anche per l’informazione. ...

Sgarbi attacca i vescovi : 'Scandalo non è Salvini che bacia crocifisso - ma loro' : Si avvicina l'appuntamento con le elezioni europee. Un appuntamento che vorrà dire molto sia per l'Italia che per l'Europa. Si attende con ansia, ad esempio, di conoscere se davvero Matteo Salvini riuscirà ad acquisire sul campo quei risultati che, al momento, gli vengono riconosciuti da quasi tutti i sondaggi: ossia un consenso attorno al 30%. Un risultato strepitoso se si considera che, prima del suo avvento, la Lega viaggiava ben al di sotto ...

Elsa Fornero attacca Salvini : 'Profonda ignoranza - dovrebbe avere pudore' (VIDEO) : Elsa Fornero è un nome che non richiama certo pensieri positivi all'attuale governo. Sia Lega che Movimento Cinque Stelle erano disposti a fare di tutto per rendere anacronistiche l'arcinota legge sulle pensioni che porta il nome della Professoressa e la cui abolizione è stato, per mesi, il cavallo di battaglia delle due forze governative. L'antipatia o quantomeno la poca stima sembra essere qualcosa di reciproco, considerato che l'ex Ministro ...

Il vescovo ora attacca Salvini : "Posizioni anti-cristiane" : Giuseppe Aloisi Il vescovo emerito di Ivrea, per il tramite di una lettera aperta, ha accusato Matteo Salvini di muoversi su posizioni "anti-cristiane" e "anti-mariane" Matteo Salvini ha posizioni "anti-cristiane" e "anti-mariane". Questa è l'ennesima bordata indirizzata da un ecclesiastico al leader politico italiano. Se qualcuno ancora nutre dubbi su quello che buona parte dei vescovi della Chiesa cattolica predica in vista delle ...

Salvini invoca la Madonna sul palco - Renzi lo attacca : “Come può giurare sui Vangeli uno che non li ha mai aperti” : “Salvini pochi anni fa bestemmiava come uno scaricatore di porto scendendo da un palco e oggi affida alla Madonna la campagna elettorale”. Ieri sera a Milano, Matteo Renzi è tornato sul gesto del vicepremier leghista di sabato: “Come si può giurare sui Vangeli, senza averli aperti”. Politica | Di Marco Politi. Salvini invoca la Madonna e attacca il Papa. Ma il mondo cattolico non combatte ...

Il Potere di Salvini è nullo davanti i magistrati le sue parole volano al vento - non sa più chi attaccare : Lo sbarco della Sea Watch denota quanto il ministro Salvini non ha molto Potere contro lo sbarco delle ONG Un Salvini che non sa più come gestire le situazioni, lo sbarco della Sea Watch in diretta segna un percezione profonda di quanto il suo poter è formato da slogan che non valgono nulla. Salvini porta … Continue reading Il Potere di Salvini è nullo davanti i magistrati le sue parole volano al vento, non sa più chi attaccare at ...

Il Potere di Salvini è nullo davanti i magistrati le sue parole volano al vento - non sa più chi attaccare : Lo sbarco della Sea Watch denota quanto il ministro Salvini non ha molto Potere contro lo sbarco delle ONG Un Salvini che non sa più come gestire le situazioni, lo sbarco della Sea Watch in diretta segna un percezione profonda di quanto il suo poter è formato da slogan che non valgono nulla. Salvini porta … Continue reading Il Potere di Salvini è nullo davanti i magistrati le sue parole volano al vento, non sa più chi attaccare at ...

Meluzzi attacca la Chiesa : 'È eretico Salvini o il clero romano?' (VIDEO) : Matteo Salvini, nel corso della sua storia di politico, ha più volte manifestato la sua vicinanza agli ideali cattolici. Ha più volte rispedito al mittente le accuse di poca umanità per la gestione migranti, in nome di quella che sarebbe la sua fede cattolica. Non si è mai professato un buon cristiano, ma si è sempre issato a difesa dei valori della religione. Più volte lo si è visto mostrarsi in pubblico in atteggiamenti di ossequio a simboli ...

Il vescovo di Mazara attacca Salvini : 'Chi è con lui non può dirsi cristiano' : Matteo Salvini, in un modo o nell'altro, continua a far parlare di sé. In molti gli contestano il suo modus operandi, ma persino il modo in cui proverebbe ad acquisire consenso elettorale. Negli ultimi tempi, tra l'altro, è diventato ricorrente il fatto che il leader della Lega finisca per andare in conflitto con la Chiesa. Il tutto sembra non sposarsi alla perfezione con i gesti che lo vedono baciare il rosario o usare altri simboli religiosi ...