OnePlus 7 è in pre-ordine su Amazon a partire da oggi | dal 4 giugno sarà disponibile

OnePlus riparte all’attacco e prende in giro iPhone e Samsung Galaxy S10 con un video : Da OnePlus arriva un nuovo video promozionale dedicato a OnePlus 7 Pro e che, allo stesso tempo, prende in giro Apple e Samsung. Guardiamolo insieme L'articolo OnePlus riparte all’attacco e prende in giro iPhone e Samsung Galaxy S10 con un video proviene da TuttoAndroid.

Debutto OnePlus 7 Pro in Italia : modelli e prezzi ufficiali : La data del 21 maggio è di quelle da ricordare per quelli che hanno intenzione di portarsi a casa il OnePlus 7 Pro: i motivi sono addirittura due (il primo riguarda la disponibilità della beta 3 di Android Q, di cui vi abbiamo fornito i dettagli in questo articolo). La vera novità è un'altra, ovvero la disponibilità effettiva del top di gamma cinese in Europa, ivi compreso nel nostro Paese. Per adesso sono quattro le versioni che potrete ...

Al via le vendite di OnePlus 7 Pro in Europa - Italia compresa : Hanno preso il via da poco le vendite in tutta Europa, Italia compresa, di OnePlus 7 Pro, il nuovo top di gamma della compagnia cinese. L'articolo Al via le vendite di OnePlus 7 Pro in Europa, Italia compresa proviene da TuttoAndroid.

Ed è subito beta : OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro ricevono la Developer Preview di Android Q (link) : OnePlus ha reso disponibile la Developer Preview di Android Q beta ai due componenti della famiglia OnePlus 7, onorando quanto promesso a Londra L'articolo Ed è subito beta: OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro ricevono la Developer Preview di Android Q (link) proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro supera 1 milione di pre-ordini in cinque giorni in Cina e in alcuni mercati l’adattatore da 3 - 5 mm aumenta di prezzo : Dalla Cina arrivano buone notizie per OnePlus, il cui nuovo OnePlus 7 Pro è riuscito in pochi giorni a fare registrare numeri da capogiro L'articolo OnePlus 7 Pro supera 1 milione di pre-ordini in cinque giorni in Cina e in alcuni mercati l’adattatore da 3,5 mm aumenta di prezzo proviene da TuttoAndroid.

Miglior prezzo garatino del OnePlus 7 Pro su Amazon - le condizioni e i tempi di consegna per 2 modelli : Possibile acquistare il OnePlus 7 Pro su Amazon oltre che sul sito ufficiale del produttore? A quale prezzo e con quali tempri di consegna? Ancora, quali sono i modelli disponibili per la vendita del top di gamma presentato in questa settimana? Naturalmente l'ammiraglia è presente sullo store ufficiale del produttore ma potrebbero esserci dei validi motivi per scegliere invece l'e-commerce di Jeff Bezos come soluzione d'acquisto. Chiariamo ...

Ecco le funzionalità di OnePlus 7 Pro che arriveranno sui modelli precedenti : Ecco le nuove funzionalità software di OnePlus 7 e 7 Pro che arriveranno sui precedenti modelli: nessuna speranza per la Nightscape 2.0 ma è in arrivo la Zen Mode e forse pure lo Screen Recorder. L'articolo Ecco le funzionalità di OnePlus 7 Pro che arriveranno sui modelli precedenti proviene da TuttoAndroid.

Fra le funzioni di OnePlus 7 Pro in arrivo sui precedenti modelli c’è la Zen Mode e forse Screen Recorder - ma non sperate nella Nightscape 2.0 : Ecco le nuove funzionalità software di OnePlus 7 e 7 Pro che arriveranno sui precedenti Modelli: nessuna speranza per la Nightscape 2.0 ma è in arrivo la Zen Mode e forse pure lo Screen Recorder. L'articolo Fra le funzioni di OnePlus 7 Pro in arrivo sui precedenti Modelli c’è la Zen Mode e forse Screen Recorder, ma non sperate nella Nightscape 2.0 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus si prepara a lanciare la sua smart TV in India : Nelle scorse ore Vikas Agarwal ha dichiarato che "OnePlus TV è il nostro prossimo obiettivo per il mercato Indiano". Ecco tutti i dettagli L'articolo OnePlus si prepara a lanciare la sua smart TV in India proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro : prezzo contenuto - ottima scheda tecnica ma manca di ricarica wireless : One Plus è un brand che non può essere considerato di primo pelo, soprattutto per chi, da tempo, ne mastica di tecnologia. Si tratta di un'azienda che, ormai da anni, propone dispositivi a prezzi contenuti , ma con il top della componentistica hardware. Dispositivi che si caratterizzano per l'elevata possibilità di personalizzazione, per l'affidabilità, per il fatto di essere venduti solo on line. Non è un caso che tra i primi termini coniati ...

Presentati ufficialmente i nuovi OnePlus 7! In variante standard - pro e 5G : Dopo tantissimi rumor, finalmente ieri, i nuovi OnePlus 7 sono stati Presentati ufficialmente. Le sorprese non sono mancate, infatti non è stato presentato un solo modello, ma ben tre. Difatti l’azienda cinese ha presentato una variante “standard”, una Pro e una versione 5G. Vi riportiamo di seguito le varie specifiche dei diversi device. OnePlus 7 Schermo: 6,41” Optic AMOLED FHD+ (1.080 x 2.340 pixel, 402ppi) CPU: Qualcomm ...

La prevendita di OnePlus 7 Pro è già sold out : per averne uno rimangono due strade - ecco quali : Per la prima volta nella sua giovane storia, OnePlus ha ufficializzato in un sol colpo due smartphone, OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro L'articolo La prevendita di OnePlus 7 Pro è già sold out: per averne uno rimangono due strade, ecco quali proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 e 7 Pro : prezzo - uscita in Italia e scheda tecnica ufficiale : OnePlus 7 e 7 Pro: prezzo, uscita in Italia e scheda tecnica ufficiale Ieri, 14 maggio 2019, nel mondo della tecnologia è stato il giorno del lancio di OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. Con quest’ultimo, in particolare, l’azienda cinese lancia la sfida al P30 Pro dei compatrioti di Huawei e al Samsung S10+, ultimo top di gamma del colosso sudcoreano. Infatti, anche se il nome potrebbe lasciar pensare il contrario, i due dispositivi hanno poco in ...

OnePlus 7 series presentata ufficialmente. Anche in versione 5G : L’attesa è finita. Dopo le numerose indiscrezioni trapelate in questi mesi, il produttore cinese OnePlus ha deciso di aprire il sipario sulla nuova generazione di smartphone che punta direttamente a competere con i big del settore. Le voci di corridoio delle ultime settimane hanno anticipato molti dettagli, ma finalmente la conferenza che si è tenuta ieri in contemporanea in diverse città del mondo ha permesso all’azienda ...