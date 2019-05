M5s preda di Farage | lui li corteggia ma manda sms ai sovranisti

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Se fosse per lui, avrebbe già scelto. “Sono un leaver, ma in questo caso sono un remainer”, dice Nigelall’Europarlamento. Sembra stia scherzando, ma non è così. Fosse per lui, resterebbe dove è stato nella passata legislatura, nell’Efdd, il gruppo Europa della libertà e democrazia diretta, insieme ai cinquestelle e ai 29 nuovi eletti del Brexit party, piazzato oltre il 30 per cento alle europee. Sono loro la sua ‘’ per continuare a core in un gruppo di fatto suo.gliel’ha anche detto al pentastellato Fabio Massimo Castaldo nel loro incontro a Bruxelles oggi. “Ma loro ora hanno problemi interni. La loro priorità non è il gruppo...”, spiega il britannico, consapevole del caos che frena il Movimento dopo la batosta elettorale. Niente è deciso, ma un dato ...

