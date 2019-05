Il personaggio di Levi Schmitt in Grey’s Anatomy 15 da etero a gay | Jake Borelli racconta

optimaitalia

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il ruolo diin Grey's15 è stato ricco di sorprese anche per il suo interprete, che da una stagione all'altra si è ritrovato ad interpretare un ragazzo gay senza sapere che lo fosse.L'attore che interpreta il giovane specializzando del Grey Sloan Memorial Hospital ha dichiarato di aver appreso dell'omosessualità del suosolo quando, nella stagione appena conclusa su ABC, è stata introdotta l'inattesa storyline della relazione trae Kim, la prima storia d'amore tra due medici gay vista in Grey's. La showrunner del medical drama, Krista Vernoff, glielo ha comunicato cogliendolo di sorpresa, ma la svolta è stata accolta con favore dall'attore che ha poi perfino fatto coming out sui social dopo quello del suoin scena col primo bacio trae Nico.La scoperta dell'omosessualità diè arrivata da un ...

