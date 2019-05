Chi sono i calciatori più ‘noti’ della Serie A? I primi posti sono per tre ‘colossi’

Quanto è difficile diventare grandi per i “care leavers” : Chi sono e come aiutarli : sono tremila in Italia i neo18enni che hanno vissuto in affidamento o in comunità e al raggiungimento della maggiore età si...

Parlamento Ue - Zanni (Lega) : “Stiamo per Chiudere accordo con Farage”. Ma leader Brexit Party : “Sono per restare con M5s” : È iniziato il corteggiamento delle formazioni sovraniste ed euroscettiche a quello che, dopo il voto del 26 maggio, si è imposto come il primo partito europeo per numero di seggi conquistati: il Brexit Party dell’ex leader di Ukip, Nigel Farage. A dare inizio al botta e risposta europeo è stato il responsabile esteri della Lega, Marco Zanni, dichiarando che l’incontro con Farage “è andato bene, stiamo lavorando” e ...

Eliana Michelazzo. devastante crisi psicologica : "Ho Chiesto aiuto a Meluzzi. Economicamente sono in rovina" : Rovinata professionalmente e psicologicamente. Eliana Michelazzo, intervistata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, offre nuovi dettagli dolorosi sullo scandalo Pamela Prati e il matrimonio (mai avvenuto) con l'inesistente Mark Caltagirone. Oggi l'agente dello spettacolo che lavorava in

Claudia Gerini - Chi è il nuovo fidanzato. Lei cede : “Sì - sono innamorata” : Claudia Gerini è raggiante accanto al suo nuovo amore: l’attrice romana, archiviata la relazione con il giovane attore Andrea Preti, di 17 anni più giovane di lei, è rimasta sola per un po’ di tempo. Impegnata sul set (il 6 giugno sarà al cinema con il film “A mano disarmata”, in tv è tra i protagonisti della serie “Suburra 2”), si è goduta la vita insieme alle due figlie, Rosa, 15 anni, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, e Linda, 9 anni, ...

Nuovi gioChi e accessori Pokémon sono in arrivo per gli smartphone : In una conferenza stampa di Tokyo, The Pokémon Company ha confermato l'arrivo di molte novità su dispositivi mobili e su Nintendo Switch. La società ha rivelato che il sequel di Detective Pikachu, un servizio basato su cloud chiamato Pokémon Home, una nuova app per dispositivi mobili chiamata Pokémon Sleep, un nuovo accessorio per monitorare i passi e il sonno denominato Pokémon GO Plus + e un misterioso gioco per smartphone chiamato Pokémon ...

Gennaro Lillio - attacChi di panico : “Mi sono venuti improvvisamente” : Gli attacchi di panico di Gennaro Lillio: il racconto del suo passato al Gf 16 Gennaro del Grande Fratello 2019 fa spesso delle confessioni importanti sul suo passato. Un ragazzo che ha tanto da raccontare e che fa tanto chiacchierare: la sua vicinanza a Francesca De André è uno dei temi scottanti del Gf! Siamo […] L'articolo Gennaro Lillio, attacchi di panico: “Mi sono venuti improvvisamente” proviene da Gossip e Tv.

A Modena e provincia diversi ponti sono stati Chiusi per via delle forti piogge : Il Ponte Alto di Modena, il Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, il Ponte Mozza di Cavezzo e il ponte Curtatona sono stati chiusi a causa delle forti piogge delle ultime ore. Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha chiesto al governo

Elezioni europee - Chi sono gli esclusi eccellenti dal Parlamento di Strasburgo : Non tutti i candidati alle Elezioni europee andranno ad occupare un seggio a Strasburgo. Fra i bocciati il 26 maggio ci sono anche profili di spicco nello scenario politico italiano che, o per mancanza di preferenze esplicite da parte degli elettori o per i risultati del proprio partito, non andranno all'EuroParlamento. Vediamo chi sono.Continua a leggere

Volontari. Ecco Chi sono e cosa sognano i giovani del servizio civile : Si sono iscritti 120mila ragazzi per partecipare ai bandi: "Non per soldi ma crescita personale e altruismo". Questo racconta una ricerca dell'Arci Asci. Le donne ancora in maggioranza

Chi sono i deputati italiani eletti al Parlamento UE? : Lo spoglio per le elezioni europee si è concluso da qualche ora e l'elenco degli italiani eletti al Parlamento Europeo è stato quindi ufficializzato. In Italia si è votato in cinque diverse circoscrizioni (Italia Nord Occidentale, Italia Nord Orientale, Italia Centrale, Italia Meridionale e Italia Insulare) e gli elettori ci ciascuna circoscrizione hanno potuto esprimere fino a tre preferenze per ciascun voto.Di seguito vi proponiamo l'elenco ...

Nuova riunione segreta del Bilderberg. Ecco Chi sono gli italiani invitati : Aurora Vigne La 67ma riunione del gruppo Bilderberg si terrà a Montreux, in Svizzera, dal 30 maggio al 2 giugno. Per l’Italia ci saranno Matteo Renzi, Stefano Feltri del Fatto Quotidiano e Lilli Gruber Si riuniranno dal 30 al 2 giugno, ma il luogo dell'incontro preciso non è ancora stato confermato e verrà comunicato soltanto due giorni prima. Questa volta i membri del gruppo Bilderberg si troveranno a Montreux, in Svizzera. ...

Finals NBA – Iguodala e il peso dell’età : “sono vecChio - farmi trovare pronto sta diventando difficile. Raptors? Ci divertiremo” : Andre Iguodala si prepara alla 5ª Finale NBA della sua carriera. A 35 anni, il cestista degli Warriors ammette di sentire il peso dell’età Andre Iguodala è stato l’uomo in più dei Golden State Warriors anche in questa stagione. I suoi 10.1 punti di media in uscita dalla panchina, la sua attitudine difensiva e la sua esperienza sono armi fondamentali per il successo degli Warriors, tanto quanto le giocate offensive di Curry e ...

I piccoli draghi australiani sono a risChio estinzione : Grazie a un'approfondita revisione tassonomica dei piccoli agamidi australiani del genere Tympanocryptis, gli scienziati hanno determinato che il "drago senza orecchie delle praterie" potrebbe essere già estinto, dato che non se ne vedono esemplari dal 1969. Le altre specie sono minacciate da cambiamenti climatici, siccità e pascoli eccessivi.

Francesca VecChioni : "Non avevo paura di dire che sono omosessuale. Mio padre me l'ha estorto" : “A lungo ho lottato contro una specie di coming out rovesciato: non avevo tanto paura di dire di essere omosessuale, quanto di essere figlia di Roberto Vecchioni. Mi sembrava di prendere meriti non miei. Per cui stavo lontana dalla ribalta e lavoravo, defilata nel campo finanziario”. Poi, nel 2012, Francesca ha deciso di cominciare le sue battaglie: è stata la prima italiana ad apparire sulla copertina di un giornale per ...